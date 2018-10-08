В Крыму электричка врезалась в припаркованный на путях автомобиль

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На севере Крыма в районе станции "Соленое озеро" электричка врезалась в легковой автомобиль, сообщила пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте в понедельник.

"45-летний мужчина - владелец ВАЗ-21099, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подъехал к железнодорожному полотну и припарковался. В этот момент к станции подходил электропоезд сообщением "Соленое озеро - Симферополь". Водитель никак не отреагировал на предупреждающие сигналы машиниста и не освободил железнодорожное полотно. От удара машину перевернуло на крышу", - говорится в пресс-релизе.

Водитель и пассажир легковушки, а также находившиеся в электричке люди не пострадали, задержки движения поездов на перегоне "Соленое озеро - Джанкой" нет.