Иркутские протестанты проиграли суд энергетикам из-за майнинга биткойнов

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Иркутская община церкви евангельских христиан "Благодать" не смогла добиться в суде отмены взыскания 1,1 млн за электричество, так как Арбитражный суд Иркутской области не поверил в ее версию о дополнительном обогреве в мае и пришел к выводу, что религиозная организация занималась майнингом биткойнов.

В начале июня 2017 года сотрудники ООО "Иркутскэнергосбыт", удивленные резким ростом энергопотребления в одной из иркутских протестантских общин – религиозной организации "Церковь евангельских христиан "Благодать", провели в ее здании целевую проверку. Они обнаружили, что 559868 кВт*ч "нагорело" из-за работы мощной серверной станции, подключенной к интернету.

"Иркутскэнергосбыт" решил, что с учетом такого расхода религиозная организация не может пользоваться прежним тарифом и перевел ее на более высокую ставку, положенную для потребителей с подключением максимальной мощностью от 670 кВт до 10 МВт. "Благодати" был выставлен дополнительный счет на 1,1 млн рублей.

Религиозная организация заплатила, но потом подала в Арбитражный суд Иркутской области иск о взыскании с "Иркутскэнергосбыта" неосновательного обогащения на эквивалентную сумму. Оно возникло, по мнению истца, из-за того, что сбытовая компания неправомерно изменила условия договора о пользовании электроэнергией. "Благодать" доказывала, что в таком серьезном расходе электроэнергии не было ничего противоречащего целям религиозной организации: электричество потребовалось для работы типографии, где тиражировалась религиозная литература, и на обогрев.

Но в материалах дела признаков типографии не обнаружилось. При этом версию "Благодати" о том, что в помещении потребовалась установка дополнительных приборов обогрева, суд назвал надуманной. "Учитывая объем потребленного ресурса, проверяемый период (май 2017 года) не может требовать столько дополнительного оборудования для обогрева. Более того, если проанализировать последующие летние месяцы, то расход потребленной электрической энергии не изменился, а увеличился", - говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел в понедельник.

А вот версия о том, что электричество пошло на майнинг биткойнов, суду показалась убедительной. "Совокупность собранных по делу доказательств - наличие доступа к интернету, а также значительный объем потребленной электрической энергии... позволяет суду прийти к выводу о том, что в спорный период истцом осуществлялась деятельность по "добыванию биткойнов", что, очевидно, не относится к религиозной деятельности", - говорится в решении суда. Среди прочего он обратил внимание на тот факт, что аналогичные местные религиозные организации – Православный приход Храма Спасского и Знаменский кафедральный собор - потребляли электроэнергию в значительно меньших объемах.

Таким образом требования "Благодати" были отклонены.