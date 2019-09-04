Поиск

Майнера из Ингушетии уличили в краже электроэнергии на 130 млн рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты ПАО "МРСК Северного Кавказа" (бренд "Россети Северный Кавказ") выявили факт хищения электроэнергии в Ингушетии на сумму свыше 130 млн рублей. Об этом сообщает департамент по связям с общественностью сетевой компании.

Сотрудники блока безопасности "МРСК Северного Кавказа" обнаружили недалеко от села Плиево в Назрановском районе Ингушетии объект, на котором установлены два трансформатора без технической разрешительной документации. При помощи этих установок осуществлялось незаконное энергоснабжение стоящего неподалеку здания, отметили в пресс-службе. При осмотре места энергетики нашли свыше 1,6 тыс. аппаратов для майнинга криптовалюты.

Вся эта информация передана в местные правоохранительные органы. Нарушителю может грозить уголовная ответственность - лишение свободы сроком от двух до пяти лет.

"Это самый резонансный из всех случаев майнинг-хищений, которые за последние полгода выявлены специалистами "Россети Северный Кавказ", - отметил заместитель генерального директора по безопасности сетевой компании Алим Коков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он добавил, что ранее сотрудники блока безопасности компании при содействии правоохранительных органов раскрыли в Дагестане аналогичные факты воровства электричества майнерами. "Работа в этом направлении будет продолжена, поскольку хищения криптовалютчиков наносят существенный ущерб не только энергетикам", - пообещал Коков.

"МРСК Северного Кавказа" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. ПАО "Россети" владеет 92% акций компании.

МРСК Северного Кавказа Ингушетия

Новости по теме

Новости

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Минэнерго пообещали урегулировать спор "Роснефти" и "Транснефти"

В Госдуме удивились неподотчетности Deutsche Welle надзорным органам по месту работы

При крушении штурмовика Су-25 на Ставрополье погибли майор и капитан

Восточный экономический форум - 2019

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров

Минтранс подготовил приказ об отмене предполетного досмотра транзитных пассажиров
Восточный экономический форум - 2019

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

На внедрение в России вагонов с идентификацией лиц отвели 1,5 года

Памфилова не увидела нарушений в "Умном голосовании" Навального

Госдума изучит публикации российских СМИ о разжигании протестов в Москве

Посла США позвали на заседание комиссии Госдумы по вмешательству в дела РФ

Протесты в Москве

Кириллу Жукову дали три года колонии за нападение на росгвардейца в Москве

Кириллу Жукову дали три года колонии за нападение на росгвардейца в Москве

Найдены тела летчиков разбившегося штурмовика Су-25

Найдены тела летчиков разбившегося штурмовика Су-25
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');