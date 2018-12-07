Что произошло за день: пятница, 7 декабря

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. На этом фоне цена на Brent подскочила до $63 за баррель. Из общего объема снижения 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель. Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%.

- Глава управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Амурской области понес дисциплинарное наказание после проверки из-за скандальных фотографий члена "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза с крабами и шашлыками в местной колонии, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

- Мосгорсуд отказался отменить административный арест руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, однако сократил его с 25 до 16 суток.

- Дмитрий Песков заявил о внимании Кремля к отмене выступлений рэперов в российских регионах. Вскоре после этого первый замглавы администрации президента Сергей Кииенко назвал подобные запреты глупостью. С начала осени с проблемами в туре по России столкнулись Хаски, Элджей, GONE.Fludd, IC3PEAK и другие исполнители.

- Уральская чиновница Ольга Глацких заявила, что "совесть не позволяет" ей бросить работу в департаменте молодежи. Ранее ее отстранили от должности директора этого департамента за слова о том, что государство ничего не должно молодежи.

- Преемником Ангелы Меркель на посту главы Христианско-демократического союза (ХДС) стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Сама в октябре Меркель объявила, что не будет баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.

- Кировский суд признал незаконным запрет Алексею Навальному выезжать из России. 13 ноября оппозиционера не выпустили за границу на заседание ЕСПЧ по его иску, и он намерен подать еще гражданский иск, чтобы вернули деньги за билет.

- Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко из "Росатома" врио губернатора Сахалинской области. Его предшественник Олег Кожемяко в сентябре возглавил Приморский край.

- Суд вернул под арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которого обвиняют в свержении конституционного строя в стране в 2008 году.

- Дональд Трамп предложил назначить экс-журналистку Fox News Хизер Нойерт постпредом при ООН. Теперь ее кандидатуру предстоит рассмотреть Конгрессу США.