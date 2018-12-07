Мосгорсуд отказался освободить Льва Пономарева

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказался отменить административный арест руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия, однако сократил его с 25 до 16 суток, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Тверского суда Москвы от 5 декабря изменить: назначить Пономареву наказание в виде административного ареста сроком на 16 суток", - говорится в решении Мосгорсуда.

Суд апелляционной инстанции не усмотрел нарушений в том, как правозащитник был привлечен к административной ответственности, и как его дело было рассмотрено в суде первой инстанции. "Вместе с тем суд считает, что довод защиты Пономарева о чрезмерности назначенного ему наказания заслуживает внимания", - отмечается в решении Мосгорсуда.

Тверским судом 77-летний Пономарев был признан виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал, "репостнув" в своем фейсбуке запись об акции.

Защита Пономарева, которую вели семь человек, просила Мосгорсуд отменить "арестное" постановление и прекратить его административное преследование ввиду отсутствия состава правонарушения. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), адвокат Генри Резник назвал решение суда первой инстанции "позорным", а само дело "заказным".

По его словам, рассматриваемый в деле "перепост был сделан исключительно с целью информирования о наличии такого заявления (о мероприятии - ИФ), а не призыва". "И не надо тут больше ничего выдумывать", - подчеркнул адвокат.

Резник также попросил Мосгорсуд учесть возраст Пономарева и его личность как "выдающегося отечественного правозащитника, который более 30 лет занимается этой тяжелой работой по защите прав и достоинства людей".

Пономарев подтвердил доводы адвоката, пояснив Мосгорсуду, что не призывал людей к участию в акции 28 октября, а "хотел предупредить граждан, что демонстрации не будет, чтобы они не приходили с плакатами". "Я просто оповестил читателей своей стены, рассылки, что вот есть такое заявление", - уточнил он.

При этом правозащитник подчеркнул, что "акция происходила в виде собрания, которое не требовало уведомления", и что во время самого мероприятия он, "ожидая провокаций, обратился к гражданам с просьбой разойтись".

Обращения в поддержку Пономарева в Мосгорсуд, со своей стороны, направили уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и партия "Яблоко" в лице председателя Эмилии Слабуновой.

В частности, омбудсмен в своем письме, оглашенном судом, попросила "исходя из принципа гуманизма, милосердия и справедливости пересмотреть постановление Тверского районного суда". Кроме того, Москалькова отметила большую востребованность Пономарева в работе уполномоченного и его активную роль в правозащитной деятельности.