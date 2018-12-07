В Минобороны заявили о наличии доказательств применения химоружия в Алеппо

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Россия обладает неопровержимыми доказательствами применения химического оружия террористами в Алеппо 24 ноября, сообщили в пятницу в министерстве обороны РФ.

По данным Минобороны РФ, на протяжении более полугода западные спецслужбы поставляли отравляющие вещества террористам и примкнувшим к ним "Белым каскам", а пики этих поставок были синхронизированы с заявлениями госдепа США о готовности нанести ракетный удар по Сирии в случае применения химоружия сирийским правительством.

"Напоминаем государственному департаменту США, что именно сирийское правительство сразу после трагедии 24 ноября официально запросило ОЗХО о срочном прибытии в Алеппо экспертов Миссии по установлению фактов", - сказали в российском военном ведомстве.

В ведомстве также отметили, что заявление Госдепа США о фальсификации химатаки боевиков в Алеппо - попытка давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для воспрепятствования объективного расследования, а также попытка обелить действующих в Идлибе международных террористов и "Белых касок".

"Также не исключаем, что "громкие" обвинения Государственного департамента США направлены на отвлечение внимания мировой общественности от преступлений американской авиации на востоке Сирии, где уже более месяца американская авиация утюжит населенные пункты в районе Хаджина, в результате которых ежедневно гибнут десятки мирных сирийцев", - подчеркнули в Министерстве обороны РФ.

Вечером 24 ноября боевики, находившиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. После обстрела, по данным сирийских медиков, было госпитализировано более 70 человек; информационное агентство САНА сообщило о 107 мирных жителях, доставленных в больницы. Минобороны РФ сообщило, что самолеты Воздушно-космических сил России уничтожили террористов.

В конце ноября заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что власти США поддерживают контакты на высоком уровне с РФ по ситуации в Идлибе, так как не хотят допустить эскалацию напряженности в этой сирийской провинции.

"Важно, чтобы сирийские власти не использовали надуманный предлог для подрыва режима прекращения огня в Идлибе и для проведения там военной операции", - отмечал американский дипломат.

Комментируя недавние заявление сирийских властей о применении боевиками химоружия в Алеппо, он отметил, что такие истории "иллюстрируют, насколько сложна сложившаяся ситуация".