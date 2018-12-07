Москалькова посетила украинских моряков в московском СИЗО-2

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила украинских военных - капитана корабля Романа Мокряка и сотрудника СБУ Андрея Драча, которые содержатся в московском СИЗО-2 ФСИН РФ.

"Посетила в СИЗО-2 ФСИН России наряду с российскими гражданами и украинских военнослужащих: капитана корабля Романа Мокряка и сотрудника СБУ Андрея Драча", - сообщила Москалькова в инстаграме.

"Проверила условия содержания и состояние здоровья", - добавила Татьяна Москалькова, уточнив, что граждане Украины содержатся в двухместных камерах по одному, поскольку находятся на десятидневном карантине. По ее словам, у них есть все необходимое, заключенные имеют возможность писать родным и близким, получать от них письма и передачи.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Трое украинских военных получили ранения. Всего были задержаны 24 моряка. В Киеве сочли действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Москва нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В Москве, в свою очередь, назвали инцидент провокацией Киева и заявили, что Украина нарушила ключевые положения международного права, создала угрозу для движения судов в акватории Азовского моря. На следующий день после произошедшего в некоторых регионах Украины было объявлено военное положение.