Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Старейшая российская правозащитница, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Это случилось сегодня в 19:30. Об этом мне сообщил главврач больницы №15", - сказал Федотов "Интерфаксу" в субботу вечером.

По его словам, последние несколько недель Алексеева находилась в этой больнице, "врачи сделали все, чтобы обеспечить ей и хорошие условия лечения, и достойный уход, но, к сожалению, сердце не выдержало".

"Это страшная потеря не только для совета, но и для всего правозащитного сообщества, потеря абсолютно невосполнимая. Все, кто любит Людмилу Михайловну, конечно, продолжат ее дело", - сказал глава СПЧ.

"Я уверен, что мы все соберемся проститься с Людмилой Михайловной, но пока неизвестно, когда это будет и где", - добавил он.