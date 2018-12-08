РАНХиГС будет эксклюзивно повышать квалификацию госслужащих в сфере профилактики коррупции

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ определена единственным исполнителем госзаказов на повышение квалификации госслужащих по профилактике коррупции.

Соответствующее распоряжение президента РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, РАНХиГС определяется "единственным исполнителем осуществляемых государственными заказчиками по перечню согласно приложению закупок услуг по повышению квалификации федеральных государственных служащих, замещающих должности военной службы и федеральной государственной службы иных видов, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по дополнительной профессиональной программе "Функции подразделений федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений" двух уровней: базового (для обучающихся впервые) и повышенного (для прошедших обучение по этой программе ранее) объемом 54 и 36 часов соответственно".

Правительству РФ поручено обеспечить в 2018 году в месячный срок, а в 2019 году не позднее 1 декабря заключение с РАНХиГС государственными заказчиками контрактов на оказание указанных выше услуг.

В 2018 году госзаказчиками определены Государственная фельдъегерская служба России, ФСБ, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Главное управление специальных программ президента РФ, Следственный комитет РФ. В 2019 году к ним добавлены МЧС, ФСИН России.