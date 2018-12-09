Полиция и местные депутаты лидируют по числу фигурантов дел о коррупции

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Чаще других под подозрение в коррупционных преступлениях в этом году попадали сотрудники МВД, а минимум уголовных дел за такие деяния было возбуждено против налоговиков, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

"Направлено в суды 6123 дела коррупционной направленности. К уголовной ответственности по этим уголовным делам привлечено 6885 лиц", - сказала Петренко "Интерфаксу" 9 декабря - в Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается с 2004 года.

По словам представителя СК, в числе привлеченных к ответственности 790 сотрудников органов внутренних дел; 502 должностных лица органов местного самоуправления; 495 военнослужащих и 483 должностных лица госучреждений и предприятий.

Кроме этого, отметила она, фигурантами дел о коррупции стали 334 работника Минюста (включая 206 сотрудников ФСИН и 115 приставов); 261 работник образования и науки; 178 работников здравоохранения и 69 должностных лиц органов государственного и муниципального контроля.

Также, по данным СК, под уголовное преследование попали 43 таможенника; 40 работников Минприроды; 33 сотрудника МЧС; столько же сотрудников из Минкомсвязи и из Минтранса; 32 работника Минтруда; 26 сотрудников органов Росгвардии; 25 работников Минсельхоза; 18 сотрудников ФНС.

Помимо этого, среди коррупционеров оказалось более 2600 взяткодателей, не являющихся должностными лицами, и почти 600 лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации.

"Наибольшее количество уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности возбуждено в Челябинской области (639), республике Татарстан (459), Москве (421), Краснодарском крае (372), Ростовской (353), Московской (349) и Самарской (308) областях", - сказала С.Петренко.

Всего с начала года, по ее словам, правоохранительными органами РФ зарегистрировано 25 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 0,6% больше, чем за 9 месяцев прошлого года (24 тыс. 856).

В общем массиве направленных в суд уголовных дел преобладают дела о мелком взяточничестве (22,3%), мошенничестве (19,8%), даче взятки (18%), получении взятки (15,1%); присвоении или растрате (8,3%), злоупотреблении должностными полномочиями (3,7%) и превышении должностных полномочий (3,3%), добавила Петренко.