Полицейский на Ямале в больнице застрелил напавшего на него пьяного пациента

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские в Ямало-Ненецком автономном округе проводят проверку по факту применения сотрудником полиции табельного оружия, в результате чего погиб человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, 8 декабря в дежурную часть полиции Ноябрьска поступило сообщение из медучреждения о том, что двое пациентов, находящиеся предположительно в состоянии алкогольного опьянения, ведут себя агрессивно и провоцируют конфликт.

В больнице, куда прибыл полицейский, они напали на него и пытались завладеть его табельным оружием.

Чтобы пресечь нападение, сотрудник полиции выстрелил. От полученного ранения один из нападавших скончался на месте происшествия.

"В ходе предварительной проверки установлено, что табельное оружие применялось правомерно", - подчеркивается в сообщении.