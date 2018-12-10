В ЯНАО завели дело после того, как полицейский застрелил в больнице пациента

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) возбудили уголовное дело после стрельбы в больнице, где полицейский застрелил набросившегося на него пациента, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, инцидент произошел в помещении туберкулезного отделения Ноябрьской центральной городской больницы.

Ранее сообщалось, что двое пациентов клиники 8 декабря устроили застолье, вели себя агрессивно и провоцировали конфликт. Работники больницы обратились за помощью в полицию. Прибывший участковый потребовал от мужчин прекратить правонарушение, но те набросились на него и пытались отобрать оружие. В итоге полицейский выстрелил в одного из нападавших, от полученного ранения тот скончался.