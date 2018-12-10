Житель Томской области незаметно украл около 500 кг брусники и клюквы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Томская полиция задержала жителя села Дальнее Колпашевского района области по подозрению в краже дикоросов, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в понедельник.

"30-летний мужчина, находясь в квартире знакомого в селе Дальнее, тайно похитил чужое имущество, а именно: 183,5 кг брусники и 300 кг клюквы. Общая сумма ущерба составила около 55 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.

При этом не уточняется, каким образом мужчине удалось вынести похищенное.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".