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Житель Калининграда отнял у попутчика 160 кг краденых морепродуктов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Житель Калининграда украл из магазина 160 кг морепродуктов и поехал к другу на попутке, водитель которой присвоил его незаконную добычу, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу во вторник.

Подозреваемый в краже морепродуктов был задержан транспортными полицейскими по горячим следам.

"Под покровом ночи 48-летний мужчина разбил окно рыбной лавки и совершил хищение 160 кг морепродуктов и рыбы из морозильной камеры магазина. Дождавшись подходящего момента, любитель морепродуктов вынес похищенное к ближайшей остановке общественного транспорта, остановил попутную машину и скрылся с места происшествия. Свои трофеи он планировал разделить с другом, но пока стучался в закрытую дверь приятеля, водитель автомобиля устал ждать пассажира и уехал вместе с рыбными деликатесами", - говорится в сообщении транспортной полиции.

Сумма причиненного ущерба составила около 50 тыс. рублей.

Подозреваемый ранее судим за кражу и грабеж. Он вновь стал фигурантом уголовного дела о краже. Транспортная полиция Северо-Запада ищет морепродукты.

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Теги: Калининград

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