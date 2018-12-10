Автобус с шахтерами перевернулся в Кемеровской области

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивших шахтеров, перевернулся на дороге из Новокузнецка в Осинники в Кемеровской области, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

"Около 12:00 (08:00 мск) произошло столкновение автомобиля "Ниссан Куб" и автобуса "Хендай". По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом, который от удара опрокинуло на бок. На момент ДТП в автобусе находилось 20 пассажиров - работники одного из предприятий области", - сообщает пресс-служба.

По информации очевидцев, опубликованной в соцсетях, в автобусе находились шахтеры. В иномарке пострадавшие оказались зажаты в салоне.

В пресс-службе отметили, что после аварии за медпомощью обратились 4 человека: водитель и пассажир автомобиля "Ниссан", а также два пассажира автобуса.