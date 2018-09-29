После ДТП автобуса в Подмосковье за помощью обратились все его пассажиры

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Медицинская помощь потребовалась всем пассажирам автобуса, попавшего в ДТП в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.

"За медицинской помощью после ДТП обратились 23 человека. То есть все пассажиры автобуса", - сказал он.

У пострадавших различные травмы. "У многих сочетанные травмы. Порезы, ушибы, переломы и черепно-мозговые травмы", - сказал источник.

Все пассажиры автобуса по предварительным данным - россияне.

Ранее в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили "Интерфаксу", что в результате аварии с автобусом в подмосковных Луховицах пострадали 16 человек, 13 из них госпитализированы в подмосковные больницы. По данным ведомства, детей в автобусе не было. Погибших нет.

Автобус, перевозивший рабочих из Коломны в Зарайск, перевернулся на 125 км трассы М-5.