Во ФСИН сообщили о выписке Сенцова из медчасти колонии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло наличие у украинского режиссера Сенцова серьезных проблем со здоровьем, якобы вызванных длительной голодовкой.

Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-бюро управления, "по результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается".

"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения", - говорится в пресс-релизе.

Между тем в ведомстве не уточнили причин, по которым Сенцову не выдают поступившую в ноябре посылку с одеждой и продуктами.

Ранее адвокат Дмитрий Динзе сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что у Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.

Правозащитница Татьяна Щур также сообщила, что Сенцову три недели не выдают посылку с теплыми вещами и продуктами питания, извещение о которой пришло в колонию в Лабытнанги в конце ноября.