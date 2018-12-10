Во ФСИН сообщили о выписке Сенцова из медчасти колонии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло наличие у украинского режиссера Сенцова серьезных проблем со здоровьем, якобы вызванных длительной голодовкой.
Как сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-бюро управления, "по результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается".
"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения", - говорится в пресс-релизе.
Между тем в ведомстве не уточнили причин, по которым Сенцову не выдают поступившую в ноябре посылку с одеждой и продуктами.
Ранее адвокат Дмитрий Динзе сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что у Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек.
Правозащитница Татьяна Щур также сообщила, что Сенцову три недели не выдают посылку с теплыми вещами и продуктами питания, извещение о которой пришло в колонию в Лабытнанги в конце ноября.
Дело Олега Сенцова
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.
14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, "удерживаемых в РФ". Во время голодовки медицинский персонал колонии поддерживал его жизнь питательными смесями.
5 октября заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил "Интерфаксу", что Сенцов прекратил голодовку, письменно согласившись принимать пищу. Сам осужденный заявлял о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы начала принудительного кормления. При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.