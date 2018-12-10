Музей истории ГУЛАГа предложил оцифровать данные о репрессированных

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Музей истории ГУЛАГа намерен обратиться в МВД с предложением об оцифровке данных о репрессированных в советское время, сообщил директор музея Роман Романов.

"После того прецедента, который возник, к этим карточкам стали относиться более бережно, но мне кажется, следующий шаг, который необходимо сделать, это сканирование всех имеющихся документов, которые относятся к репрессиям", - сказал Романов журналистам.

По его словам, технологии позволяют провести такую работу.

"Музей готов сформировать несколько таких групп, которые могли бы в небольшой срок оцифровать десятки тысяч документов. Мы сейчас выйдем на диалог с информационным центром МВД и предложим свои услуги для того, чтобы отсканировать эти документы, каталогизировать и создать единую базу данных", - добавить директор музея.

Ранее сообщалось, что факт уничтожения карточек с данными репрессированных был выявлен в Магаданской области.