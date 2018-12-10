Котельные заработали в штатном режиме на севере Карелии, где объявлен режим ЧС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Котельные в Лоухском районе Карелии, где действует режим ЧС, работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба администрации республики в понедельник.

"Для обеспечения нормативного запаса топлива из резервного фонда правительства республики району оказана финансовая помощь - выделено 9 млн 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Как рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Олег Ермолаев, 7 декабря администрация Лоухского района заключила договоры на поставку мазута и угля. "Топливо начало поступать, и сегодня котельные работают в штатном режиме. Режим ЧС будет снят, как только будет обеспечен неснижаемый запас топлива на всех котельных", - цитирует пресс-служба Ермолаева.

Он добавил, что по факту срыва поставок топлива дано поручение провести проверку теплоснабжающей организации "Карелэнергоресурс".

Как сообщалось, в ночь на 6 декабря из-за срыва поставок топлива остановились котельные в поселках Чупа и Лоухи на севере Карелии. С 7 декабря в Лоухском районе действует режим ЧС.