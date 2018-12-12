Власти Хакасии выделили 2 млн рублей на уголь для Черногорска, где ввели режим ЧС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Хакасии выделило из резервного фонда 2 млн рублей на покупку угля городу Черногорску, где ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба правительства республики.

Уголь в котельные, где своевременно не было создано должного запаса топлива, поступает с утра среды. "Все возможные с нашей стороны меры помощи муниципалитету мы приняли экстренно. Руководству Черногорска рекомендовано также оперативно организовать решение вопроса с отоплением жилых кварталов", - цитирует пресс-служба главу Хакасии Валентина Коновалова.

Он отметил, что намерен встретиться с исполняющей обязанности главы муниципального образования и выяснить причины отсутствия угля.

Снижение запасов угля в двух котельных в Черногорске стало причиной введения муниципального режима ЧС, сокращение подачи тепла в жилые дома и соцобъекты наблюдалось с минувшей пятницы. На утро 12 декабря в котельных подача тепла осуществлялась на 8-16 градусов ниже нормы, в одной из школ сократили время уроков.

Ранее с похожей проблемой столкнулись жители поселков Чупа и Лоухи на севере Карелии. В ночь на 6 декабря из-за срыва поставок топлива там остановились котельные, с 7 декабря в Лоухском районе республики был введен режим ЧС. В штатном режиме котельные заработали 10 декабря.