12 участников банды Гагиева предстанут перед судом за 41 убийство

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении членов банды Аслана Гагиева, обвиняемых в более чем 40 заказных убийствах поступило в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"Материалы дела, которые составляют более 500 томов, поступили в суд 5 декабря и в настоящее время переданы для изучения судье Игорю Бельдвейко. Дата предварительного заседания еще не назначена", - сказала она.

Жирнова отметила, что находящиеся в северо-кавказском регионе подсудимые будут этапированы в Москву для участия в судебном разбирательстве.

На скамье подсудимых: Инал Зассеев, Олег Алымов, Иван Багаев, Мэльс Гобозов, Гонери Джиоев, Игорь Дудия, Чермен Зангиев, Дмитрий Кодоев, Виктор Пронин, Андрей Санкин, Эрик Таутиев, Руслан Юртов.

В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение по статьям "организация преступного сообщества", "бандитизм", "покушение на преступление", "убийство", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "похищение человека", "незаконное лишение свободы".

По версии следствия, с 2004 года по 2014 года участники банды, возглавляемой Гагиевым, в составе нанимаемых банд совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, похищения и незаконное лишение свободы потерпевших в Москве, Московской области и Республике Северная Осетия - Алания.

В середине сентября Верховный суд России в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства постановил удовлетворить ходатайство Генпрокуратуры об изменении подсудности и направлении дела в окружной военный суд.