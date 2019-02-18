Участники "банды Гагиева" отказались от суда присяжных

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд (МОВС) в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 12 членов банды Аслана Гагиева, обвиняемых в десятках тяжких преступлений.

"В ходе заседания подсудимые, ранее просившие о рассмотрении дела судом присяжных, от присяжных отказались. Вместе с тем, 20 февраля в суде продолжаться предварительные слушания по делу, когда и будет принято окончательной решение о форме судебного процесса", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь военного суда Ирина Жирнова.

Все двенадцать подсудимых были этапированы в Москву из Владикавказа после решения о подсудности, принятого Верховным судом РФ в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства. Все они содержаться в шести столичных СИЗО.

Подсудимым вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений, таких, как участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, по найму, сопряженные с бандитизмом и похищением человека, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, похищение и незаконное лишение свободы человека и другие.

Ранее несколько подсудимых заявили, что настаивают на рассмотрении дела коллегией присяжных заседателей.

По данным Следственного комитета, "банда Гагиева" действовала в Москве, Московской области и Северной Осетии.

Согласно информации следствия, с 2004 по 2014 годы фигуранты уголовного дела совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, а также похищения и незаконное лишение свободы потерпевших.

"В настоящее время Следственный комитет продолжает взаимодействовать с иностранными коллегами в вопросах экстрадиции остальных участников преступного сообщества. В том числе инициирована процедура экстрадиции еще одного участника преступного сообщества Георгия Кусова из Королевства Бельгия", - отметили а СКР.

По данным ведомства, 25 участников банды уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, "восемь членов преступного сообщества ликвидированы в результате внутренних конфликтов в связи с неподчинением его руководителю".

Еще девять фигурантов находятся в розыске, следствие в отношении них продолжается.

В отношении лидера преступного сообщества Гагиева, отметили в СК, причастного, по данным следствия к 60 убийствам, завершены следственные действия. С декабря прошлого года он и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.