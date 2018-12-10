На газораспределительной станции в Липецкой области произошел пожар

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел на газораспределительной станции (ГРС) Хмелинец в Липецкой области, сообщили "Интерфаксу" в ООО "Газпром трансгаз Москва". На данный момент пожар ликвидирован, сообщили в "трансгазе".

Причины возгорания устанавливаются.

Газоснабжение потребителей не нарушалось - они были переключены на снабжение от соседних ГРС.

Источник в службе технического надзора региона сообщил "Интерфаксу": "По предварительным данным, из-за технологического нарушения воспламенилась газораспределительная станция в поселке Хмелинец. Над станцией образовался огненный факел высотой в один метр". Он сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал, подача газа и тепла в населенные пункты района не прекращается, абоненты подключены по резервным схемам.

В Главном управлении МЧС по Липецкой области подтвердили факт возгорания на газораспределительной станции.

"В 21:30 поступила информация о загорании газораспределительной подстанции в поселке Хмелинец Задонского муниципального района. Загорание на ГРС, диаметр газопровода 159 мм, длина 1,5 км. Давление входящее -42 кг., выходящее - 3 кг. Здание 6 на 4 метра контейнерного типа, загорание здания по всей площади", - говорится в сообщении.

Аварийные бригады приступили к перекрытию задвижек.