Пожар на ГРС в Липецкой области ликвидирован

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пожарным удалось ликвидировать возгорание на газораспределительной станции (ГРС) Хмелинец в Липецкой области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"22:09 было ликвидировано открытое горение, в 22:30 - полная ликвидация огня", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что первоначально высота факела составляла 4 метра, после перекрытия давления на ГРС высота составляла 0,5 метра.

Ранее сообщалось, что в 21:30 поступила информация о загорании газораспределительной подстанции в поселке Хмелинец Задонского муниципального района.

"Загорание на ГРС, диаметр газопровода 159 мм, длина 1,5 км. Давление входящее -42 кг, выходящее - 3 кг. Здание 6 на 4 метра контейнерного типа, загорание здания по всей площади", - отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Газоснабжение потребителей не нарушалось - они были переключены на снабжение от соседних ГРС.

Источник в службе технического надзора региона сообщал, что из-за технологического нарушения воспламенилась газораспределительная станция в поселке Хмелинец. Над станцией образовался огненный факел высотой в один метр. В результате инцидента никто не пострадал, подача газа и тепла в населенные пункты района не прекращалась, абоненты были подключены по резервным схемам.