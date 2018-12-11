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Половина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семье

Каждый третий заявляет, что женщины в России сталкиваются с физическим насилием не сексуального характера

Половина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семье
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Почти каждый второй (49% опрошенных) считает, что больше всего женщина рискует стать жертвой насилия в малолюдных и тихих местах, а 38% респондентов видят угрозу стать жертвой насилия в семье. При этом среди женщин доля тех, кто видит такую опасность именно в семье, достигает 49%.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Инициативный опрос был проведен 4 декабря среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

По данным исследования, каждый второй респондент (49%) утверждает, что для женщин опасность стать жертвой насилия или попыток насилия выше в малолюдных, тихих местах. Каждый пятый (21%) считает, что риск попасть в подобную ситуацию выше в интернете (25% среди мужчин).

Еще 11% респондентов полагают, что для женщин опасность стать жертвой насилия выше на работе, а 8% назвали место учебы.

В феврале 2017 года президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье. Новые поправки перевели побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые.

Права ущемляют, унизительные шутки повсеместны

Согласно опросу, 36% россиян частыми считают случаи ущемления прав женщин. Среди опрошенных женщин эта доля составляет 43%, тогда как среди мужчин - 27%.

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"Треть респондентов (32%) утверждают, что женщины в нашей стране нередко сталкиваются с физическим насилием (не сексуального характера). Сами опрошенные женщины (38%) говорят об этом чаще мужчин (25%). С нежелательными попытками склонить к сексуальным отношениям и с насилием сексуального характера женщины в России сталкиваются реже, чем с вышеперечисленными проблемами (24% и 25% соответственно)", - сообщили в ВЦИОМ.

"Тема насилия над женщинами получила громкое звучание после нашумевшей акции "я не боюсь сказать", стартовавшей после американского #metoo. Важность проблемы сегодня отмечает подавляющее большинство опрошенных, серьезность темы трудно преувеличить - половина женщин говорят о высоких шансах стать жертвой насилия в собственной семье", - комментирует данные опроса руководитель Практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Опрос показал, что грубые шутки и принижающие комментарии в отношении женщин являются практически повсеместным явлением. Осознанием проблемы, ее обсуждение в публичном пространстве - первый шаг на пути к изменениям", - сказала Баскакова.

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Теги: ВЦИОМ

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