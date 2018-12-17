Обладателя "Оскара" Джеффри Раша снова обвинили в домогательствах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Австралийская звезда сериала "Оранжевый - хит сезона" Яэль Стоун заявила, что знаменитый актер Джеффри Раш позволил себе сексуальные домогательства во время их совместной работы в театре в 2010 году.

В интервью The New York Times она заявила, что обладатель "Оскара" вел себя непозволительно, когда они вместе играли в постановке "Дневник мадам". По ее словам, Раш подглядывал с помощью зеркала, когда она принимала душ, танцевал перед ней обнаженным и трогал ее спину "непозволительным интимным образом".

По словам Стоун, она в ответ говорила именитому актеру, что он хулиган, и пыталась его не обидеть. Актриса подчеркивает, что никому не жаловалась, понимая, что вряд ли руководство решит уволить главную звезду.

Адвокаты Раша, который четыре раза был номинирован на премию Американской киноакадемии и пять раз на "Золотой глобус", уже опубликовали заявление, что обвинения Стоун не соответствуют истине, а некоторые приведенные примеры вырваны из контекста.

"Когда мы играли в "Дневнике мадам восемь лет назад", полагаю, мы стали друзьями. Все эти годы мы переписывались и сохраняли взаимное уважение. Как я всегда заявлял, я не приемлю поведения, которое может быть воспринято как домогательство, идет ли речь о рабочем месте или какой-либо другой ситуации", - говорится в заявлении Раша.

В конце 2017 года его уже обвиняли в домогательствах во время работы над пьесой "Король Лир". Он категорически отверг все подозрения в недопустимом поведении.