Названы регионы с самым большим числом должников за свет и воду

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Больше всего должников за жилищно-коммунальные услуги проживают на юге России. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на статистику, которую подготовил на основе данных Росстата проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Как уточняется, большие проблемы с оплатой услуг ЖКХ испытывают 33,8% жителей Ставропольского края. Об аналогичных сложностях заявили 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, а также четверть опрошенных в Чувашской республике и в Тыве.

К благополучным регионам отнесены Приморский край, Ивановская, Липецкая, Тверская область, Севастополь и Камчатский край.

Ранее сообщалось, что долгами россиян за свет и воду займутся коллекторы.

Как отмечают в Минстрое, по данным на сентябрь, долги россиян за услуги ЖКХ достигли 535 млрд рублей. Правительство РФ поддержало предложение о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году.

"Правительство утвердило подход: 1,7% индексация (тарифов ЖКХ - ИФ) с начала года и 2,4% с середины года", - отмечалось в сообщении.

Напомним, что Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18% предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году - на 1,7% (по оценке министерства, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20%) с 1 января, а также на 2,4% (вместо традиционных 4%) с 1 июля.