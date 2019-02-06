Приставы не увидели рисков роста напряженности при большей передаче долгов за ЖКУ коллекторам

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не видит рисков роста социальной напряженности при увеличении объема передаваемых управляющими компаниями коллекторам долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщил журналистам заместитель главного судебного пристава РФ Игорь Савенко.

"Социальной напряженности мы никакой не видим, поскольку передача долгов по ЖКХ будет обязывать эти организации руководствоваться 230-м законом ("О защите прав физлиц при взыскании задолженности" - ИФ). В настоящее время, исходя из формулировок закона, он не распространяется на долги ЖКХ", - сказал Савенко.

По его словам, в настоящее время из всего портфеля задолженности за ЖКУ объемом 535 млрд рублей всего 5-7% находится у коллекторов, включенных в государственный реестр.

Савенко не исключил возможности распространения требований 230-ФЗ на взыскание долгов за ЖКУ. "Я имею информацию о том, что в Государственной думе такой вопрос рассматривается", - отметил он.

Он также обратил внимание на важность выравнивания ответственности для всех участников рынка взыскания. "У одних ответственность более высокая, нежели у тех, кто не состоит в реестре", - пояснил заместитель главного судебного пристава.

Закон о коллекторах (230-ФЗ) вступил в силу в РФ 1 января 2017 года. ФССП была наделена функциями по надзору за коллекторами и полномочиями по ведению их реестра. Коллекторские агентства, не включенные в реестр, не могут осуществлять деятельность по взысканию долгов.

Штат ФССП в рамках выполнения новых функций должен был вырасти на 400 человек: по центральному аппарату - на 25 сотрудников, по территориальным подразделениям - на 375 человек. Ведомство не видит необходимости в дальнейшем увеличении штата таких сотрудников.

"Мы получили дополнительную численность и получили денежные средства на их содержание. В настоящее время мы не видим необходимости в расширении штата сотрудников, которые занимаются именно этой проблематикой", - добавил Савенко.