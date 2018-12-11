Источник сообщил о возможном уходе начальника антиэкстремистского главка МВД Валиулина

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Начальник Главного управления МВД РФ по противодействию экстремизму генерал-майор Тимур Валиулин вскоре может быть отправлен в отставку. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Валиулин вскоре может покинуть должность", - сказал источник.

Валиулин служил в органах внутренних дел с 1988 года. С 1992 по 2001 годы проходил службу в Управлении по экономическим преступлениям столичного главка полиции.

В 2002 году возглавил Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы.

С 2007 по 2008 годы руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью столичной полиции.

С 2008 по 2012 годы - начальник Центра по противодействию экстремизму московского главка полиции.

Указом президента РФ от 4 сентября 2012 был назначен начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.