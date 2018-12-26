Начальник антиэкстремистского главка МВД подал в отставку

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Прошение об отставке подал начальник антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин, сообщил "Интерфаксу" в среду глава МВД Владимир Колокольцев.

"Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения" - сказал Колокольцев, комментируя отставку Валиулина.

Валиулин служил в органах внутренних дел с 1988 года. С 1992 по 2001 годы проходил службу в Управлении по экономическим преступлениям столичного главка полиции. В 2002 году возглавил Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы. С 2007 по 2008 годы руководил Управлением по борьбе с организованной преступностью столичной полиции.

С 2008 по 2012 годы - начальник Центра по противодействию экстремизму московского главка полиции.

Указом президента РФ от 4 сентября 2012 был назначен начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.