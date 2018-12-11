Патриархия призвала к осторожности священников-блогеров

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Управляющий делами Московской патриархии митрополит Варсонофий призвал священников, которые ведут блоги, быть осторожнее при размещении материалов.

"Хотел бы сказать о тех, безусловно, талантливых священниках, которые ведут интернет-блоги и страницы в социальных сетях. Помните, что ваша деятельность должна служить во благо Церкви и людям на пользу. Ведь слово - это дар Божий, и к нему нужно относиться бережно, с благоразумием", - сказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий на ежегодном епархиальном собрании.

По его мнению, за свое слово православные люди дадут ответ на Страшном суде. "Размещая текстовые посты или видеоролики, важно избегать критиканства церковной жизни, неуместной иронии, суетности в мыслях, поскольку они не только не приносят пользы, но вредят окружающим и самому автору", - отметил управделами патриархии.

Он подчеркнул, что "те, кто пишет о нас негативно, работают вслепую, видя лишь вершки и не зная, чем на самом деле обусловлено то, что они критикуют".

"Плохо, когда верующий, а тем более священнослужитель, использует грязные приемы для увеличения подписчиков, одобрений, эпатируя интернет-читателей", - добавил митрополит.