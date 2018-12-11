Минтруд внес в правительство законопроект об электронных трудовых книжках

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минтруд внес в правительства законопроект о введении электронных трудовых книжек, сообщил глава ведомства Максим Топилин на итоговом заседании правления ПФР.

По его словам, пока остаются два разногласия с работодателями. "Не будем сейчас на них останавливаться, есть процедуры, мы обязательно с коллегами будем проводить переговоры", - сказал глава Минтруда.

Дальше, по его словам, будут внесены изменения в законодательство о персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

"Если все пойдет по плану, то с 2020 года это будет тестовый режим предоставления информации ежемесячно, а с 1 января 2021 года факты увольнений и факты приема на работу будет передаваться работодателями в режиме следующий день после события",- отметил Топилин.

3 апреля Минтруд России запустил пилотный проект по внедрению электронных кадровых документов на площадках крупных российских работодателей.

Участие в эксперименте принимали РЖД, "Газпромбанк", АВТОВАЗ, "Росбанк", "Мечел", "Северсталь Менеджмент", "Ростелеком" и "Яндекс". Кроме того, в нем участвовали представители профсоюзов.

Основной целью эксперимента было протестировать саму возможность ведения работодателем кадровых документов в электронном виде, выявить возможные проблемы и риски и определить, что нужно изменить в самих кадровых формах и в трудовом законодательстве, чтобы максимально оптимизировать эту систему.