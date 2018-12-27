Минтруд прогнозирует увольнение более 230 тыс. россиян в ближайшее время

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Около 230 тыс. жителей России могут лишиться работы в течение трех ближайших месяцев, сообщила в четверг газета "Известия" со ссылкой на аналитическую записку министерства труда и социальной защиты (Минтруд) РФ.

"Аналитическую записку о ситуации на рынке труда с прогнозом ее развития министерство представило в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. В ней Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек. Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени", - говорится в публикации.

Больше всего граждан под риском увольнения - 30,5 тыс. - в финансовой и банковской сферах, указано в документе, с которым ознакомилось издание. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников. В сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники под сокращение могут попасть 16,6 тыс. человек, отмечается в статье.

Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.), сообщает издание.

С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тыс. россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге, пишут "Известия".