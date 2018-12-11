Депутаты рассмотрят проект закона о минимальной цене на табачные изделия

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Закон о минимальной цене на табачные изделия может быть принят в первом квартале 2019 года, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

"Мы рассчитываем принять закон о минимальной цене, как это существует сейчас в алкоголе. Планировали до конца года его принять, но это будет уже в первом квартале", - заявил Катасонов на заседании экспертного совет при ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции во вторник в Москве.

По его словам, по этому законопроекту получено положительное заключение правительства.

Катасонов отметил, что введение минимальной цены может стать одним из методов борьбы с нелегальной продукцией. "Мы считаем, что самая главная проблема для нас - это рост контрабандной продукции. Это (поставляет - ИФ) Белоруссия, Казахстан, через Киргизию идет много продукции, - сказал он. - Есть самое простое - это гармонизация акцизов (в рамках ЕАЭС - ИФ). Но надо быть реалистами. Мы понимаем, что вряд ли мы решим этот вопрос в ближайшем будущем. Это дело отдаленное".

Как сообщил Катасонов, "теневой" рынок захватил и кальянную продукцию: официально через таможню проходит только 2% ее поставок. "Остальное - нелегальная продукция, - сказал он. - Сейчас можно зайти в любой магазин - и, пожалуйста: там есть легальная продукция, которая растаможена, и рядом та, что в четыре раза дешевле (нерастаможенная - ИФ), и тоже продается".

Ввести в России единую минимальную розничную цену на сигареты предложили Philip Morris International и JTI. По мнению компаний, введение минимальной цены поможет бороться с нелегальной продукцией, продающейся по 30-50 руб. за пачку. Однако против этой инициативы в свое время выступили другие табачные производители.