В России

Матвиенко назвала недостаточным частичное решение о полномочиях делегаций ПАСЕ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россию не удовлетворяет предложение регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о частичном смягчении ограничений для национальных делегаций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Частичное решение проблемы никого не устраивает, и в том числе Россию", - сказала Матвиенко журналистам.

Как сообщали ранее СМИ, регламентный комитет ПАСЕ выступил против лишения национальных делегаций в ассамблее права принимать участие в выборах генсека СЕ и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Несколько лет назад эти и другие полномочия российской делегации были приостановлены Ассамблеей.

"Справедливость не бывает частичной: либо она есть, либо ее не существует. В данном случае, мы по-прежнему считаем, уверены и убеждены в том, что ни один институт ПАСЕ не имеет права, полномочий дискриминировать деятельность национальных парламентских делегаций", - сказала Матвиенко.

По ее словам, такого предложения регламентного комитета недостаточно для того, "чтобы РФ изменила свою принципиальную позицию о недопустимости каких-либо форм дискриминации какой бы то ни было национальной делегации".

"В любом случае, хотя бы пока на уровне регламентного комитета есть подвижки и понимание, что нужно выходить из этого кризиса и нельзя его дальше затягивать", - сказала Матвиенко.

Она выразила надежду, что здоровые силы в Совета Европы - политики, дипломаты, депутаты - "будут двигаться в сторону принятия кардинальных изменений, которые бы позволяли всем парламентским делегациям, независимо от их позиции, полноценно работать в ПАСЕ".

Накануне постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не согласится на компромиссное "частичное" восстановление прав российской делегации в ПАСЕ.

"Некоторые наши "благожелатели" предлагают компромиссное решение - частично восстановить полномочия российской делегации в ПАСЕ - или временно это сделать или по частям. Но конечно, это нас устроить не может, и мы рассчитываем на полное и безоговорочное восстановление всех прав нашей делегации", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

В апреле 2014 года делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ и подавляющего числа других полномочий в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на Украине.

В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах Ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях Ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила свое возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий членов российской делегации и внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций.

В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации "не только может, но и будет обязан" исключить ее из списка стран-членов.

В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может принять решение покинуть Совет Европы, если его Парламентская ассамблея не откажется от ущемления прав национальных делегаций.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ПАСЕ, Россия
В России
ВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолетаВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолета
"Победа" настаивала на том, что неограниченное количество букетов, портфелей и сумок представляет опасность во время полетаПодробнее
 РФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии СШАРФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии США
Переписка может быть обнародована в случае согласия американской стороныПодробнее
 Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублейРоскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей
Компания не подключилась к реестру запрещенных сайтов для того, чтобы фильтровать свою поисковую выдачуПодробнее
 Глава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублей
Дуэль, на которую Виктор Золотов вызывал оппозиционера, пока так и не состояласьПодробнее
Половина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семьеПоловина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семье
Каждый третий заявляет, что женщины в России сталкиваются с физическим насилием не сексуального характераПодробнее
 Установка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей
По информации "Коммерсанта", правительство планирует сделать установку таких интеллектуальных систем учета обязательнойПодробнее
 Суд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны АлексеевойСуд не отпустил арестованного правозащитника Пономарева на похороны Алексеевой
Самого Пономарева на заседание не привезли, так как в спецприемнике не получили соответствующее письмо из судаПодробнее
 Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во ВладивостокПутин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
С соответствующим предложением в октябре выступил только что назначенный врио губернатора ПриморьяПодробнее
 "ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет"ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки" из Китая за свой счет
Первый самолет с застрявшими на китайском острове Хайнань российскими туристами вылетит в РФ во вторникПодробнее
 Спиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголяСпиртосодержащую непищевую продукцию в РФ запретили продавать дешевле алкоголя
Медведев заявил, что это лишит торговлю алкогольными суррогатами экономической основыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейВ РоссииВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне В миреЧеловеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист ХашкаджиМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейЭкономикаКитай собрался снизить пошлины на американские автомобили

В "Роскосмосе" заявили о начале "лунной гонки" между Россией, США и Китаем

Сбербанк впервые зафиксировал снижение потока клиентов в отделениях

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестСекреты генома гигантских черепах, приближение космоса к Земле и защитный эффект кофе Подробнее

Маск намекнул на скорое появление прототипа первого пикапа Tesla

За две недели на Украину не пустили больше тысячи россиян

Неудачный пуск ракеты произошел в выходные на военном полигоне Капустин Яр

Людмилу Алексееву похоронят в США

Финляндия оставила под арестом россиянина и освободила эстонца по делу об отмывании денег

Минюст РФ предоставил ЕСПЧ данные о задержанных украинских моряках

Пассажирский самолет прервал взлет во время разбега в якутском аэропорту

Российские пловцы установили рекорд Европы в эстафете 4х100 м в коротком бассейне

Семеро школьников отравились после посещения бассейна в Петербурге

Полтавченко выдвинут в совет директоров ОСК

Греф подтвердил, что Сбербанк может поменять название

Он подчеркнул, что речь идет только о всей "экосистеме", а не конкретно финансовой части Подробнее

В Москве начали высаживать деревья

Крупномеры высаживают не ранее ноября, в этом году из-за теплой осени к посадкам приступили за три недели до Нового года Подробнее

Группа "Пошлая Молли" сообщила об отмене концертов в Поволжье

Житель Кубани застрелил двух женщин и скрылся с оружием

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');