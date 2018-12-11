Матвиенко назвала недостаточным частичное решение о полномочиях делегаций ПАСЕ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россию не удовлетворяет предложение регламентного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о частичном смягчении ограничений для национальных делегаций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Частичное решение проблемы никого не устраивает, и в том числе Россию", - сказала Матвиенко журналистам.

Как сообщали ранее СМИ, регламентный комитет ПАСЕ выступил против лишения национальных делегаций в ассамблее права принимать участие в выборах генсека СЕ и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Несколько лет назад эти и другие полномочия российской делегации были приостановлены Ассамблеей.

"Справедливость не бывает частичной: либо она есть, либо ее не существует. В данном случае, мы по-прежнему считаем, уверены и убеждены в том, что ни один институт ПАСЕ не имеет права, полномочий дискриминировать деятельность национальных парламентских делегаций", - сказала Матвиенко.

По ее словам, такого предложения регламентного комитета недостаточно для того, "чтобы РФ изменила свою принципиальную позицию о недопустимости каких-либо форм дискриминации какой бы то ни было национальной делегации".

"В любом случае, хотя бы пока на уровне регламентного комитета есть подвижки и понимание, что нужно выходить из этого кризиса и нельзя его дальше затягивать", - сказала Матвиенко.

Она выразила надежду, что здоровые силы в Совета Европы - политики, дипломаты, депутаты - "будут двигаться в сторону принятия кардинальных изменений, которые бы позволяли всем парламентским делегациям, независимо от их позиции, полноценно работать в ПАСЕ".

Накануне постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия не согласится на компромиссное "частичное" восстановление прав российской делегации в ПАСЕ.

"Некоторые наши "благожелатели" предлагают компромиссное решение - частично восстановить полномочия российской делегации в ПАСЕ - или временно это сделать или по частям. Но конечно, это нас устроить не может, и мы рассчитываем на полное и безоговорочное восстановление всех прав нашей делегации", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

В апреле 2014 года делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ и подавляющего числа других полномочий в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на Украине.

В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах Ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях Ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила свое возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий членов российской делегации и внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций.

В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации "не только может, но и будет обязан" исключить ее из списка стран-членов.

В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может принять решение покинуть Совет Европы, если его Парламентская ассамблея не откажется от ущемления прав национальных делегаций.