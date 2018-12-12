Госдума подготовила проект бюджетной сметы без взносов в ПАСЕ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В проекте бюджетной сметы на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов не значится взнос в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Проект сметы на заседании в среду согласовал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

В заключении комитета, которое имеется в распоряжении "Интерфакса", говорится, что на уплату взносов в бюджеты международных парламентских организаций в 2019-2021 годах предусмотрены расходы на 75,9 млн рублей, 75,7 млн рублей, 76,0 млн рублей соответственно.

Бюджетная смета в части расходов, осуществляемых Госдумой в иностранной валюте, включает ассигнования, предусмотренные на уплату взносов в бюджеты Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), Межпарламентского союза (МПС), Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), Международной федерации библиотечных обществ и ассоциаций (ИФЛА), секретариата Парламентской конференции Балтийского моря (ПКБМ).

Комитет счел согласованным проект расходов, осуществляемых аппаратом Госдумы для выполнения возложенных на него функций, и расходов, осуществляемых палатой в иностранный валюте (взносы в бюджеты международных парламентских организаций).

В апреле 2014 года делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ и подавляющего числа других полномочий в связи с воссоединением Крыма с Россией и ситуацией на Украине. В январе 2015 года ПАСЕ продлила санкции, которые, наряду с лишением права голосовать, не позволяют представителям российской делегации состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях.

В знак протеста делегация РФ отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий членов и внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Москва в связи с этой ситуацией приостановила выплату части взноса в бюджет Совета Европы.

Генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге заявил, что если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов.

В октябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия может принять решение покинуть Совет Европы, если ПАСЕ не откажется от ущемления прав национальных делегаций.