Неудачный пуск ракеты произошел в выходные на военном полигоне Капустин Яр

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Нештатная ситуация возникла в минувшие выходные при ракетных пусках на военном полигоне в Астраханской области, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"На полигоне "Капустин Яр" 9 декабря проводились ракетные пуски. Несколько ракет были запущены удачно. С одной из них, предварительно, возникли неполадки и она могла упасть на территории полигона, не достигнув цели", - сказал собеседник агентства.

По его словам, никаких повреждений на земле в результате неудачного пуска нет. Никто не пострадал.

Источники расходятся во мнениях о типе неудачно запущенной ракеты.

По одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим, об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер".

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями военных структур по поводу этой информации.