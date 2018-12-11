Козак не стал обсуждать с белорусской делегацией скидку на газ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU -Вице-премьер РФ Дмитрий Козак во вторник на встрече с делегацией из Белоруссии не стал обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра и предоставления скидки на газ, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

По его словам, вице-премьер не считает возможным обсуждать это "до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства".

По его данным, встреча прошла в узком составе, от белорусской делегации в ней приняли участие курирующий ТЭК вице-премьер Игорь Ляшенко и посол в России Владимир Семашко.

Пресс-секретарь вице-премьера Илья Джус подтвердил "Интерфаксу" факт встречи, но комментировать детали отказался.

На прошлой неделе в ходе заседания евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тысячу куб м, тогда как для российских - $70 (в соседней Смоленской области). На это президент России Владимир Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130, и предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме. Впоследствии Лукашенко рассказал, что извинился перед Путиным за то, что в "нехорошей форме" инициировал дискуссию по газовому вопросу.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.