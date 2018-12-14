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Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей по ценам на газ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о нарушении руководством России "духа и буквы" ранее принятых решений об интеграции двух стран.

"Решения российского руководства нарушают дух и букву наших договоренностей. Например, в сфере определения цен на газ", - заявил Лукашенко на пресс-конференции для российских СМИ.

По его словам, ранее с российской стороной были достигнуты договоренности о проведении в середине года переговоров о цене на газ до 2025 года. "Не стали даже рассматривать (российская сторона - ИФ). Это неправильно", - считает Лукашенко.

"Мы требуем исполнения договоренностей по созданию равных условий для субъектов хозяйствования", - подчеркнул он.

На прошлой неделе в ходе заседания евразийского экономического совета президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на разные условия ценообразования для белорусских и российских потребителей газа. По его словам, для белорусских потребителей топливо стоит $130 за тысячу куб м, тогда как для российских - $70 (в соседней Смоленской области). На это президент России Владимир Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. куб. м, а не $130, и предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме. Впоследствии Лукашенко рассказал, что извинился перед Путиным за то, что в "нехорошей форме" инициировал дискуссию по газовому вопросу.

В начале ноября Минск и Москва вступили в активную фазу переговоров о механизме компенсации белорусской стороне выпадающих доходов бюджета из-за начала реализации в РФ так называемого налогового маневра в нефтяной сфере. Механизм предусматривает поэтапное уменьшение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

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Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия

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Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей по ценам на газ

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