Появилось видео падения ракеты на полигоне в Астраханской области

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В сети появилось видео с учений на военном полигоне Капустин Яр в Астраханской области, где на выходных произошла нештатная ситуация с одной из ракет.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщил "Интерфаксу", что с одной из ракет "возникли неполадки и она могла упасть на территории полигона, не достигнув цели". По его словам, никаких повреждений на земле в результате неудачного пуска нет. Никто не пострадал.

О том, к какому типу относилась неудачно запущенная ракета, не сообщается; по одним данным, речь идет о зенитной ракетной системе С-300, по другим - об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Искандер".