Генпрокуратура уличила в сокрытии доходов служащих ФАС, МВД, Росстандарта и Росавтодора

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Генпрокуратура в ходе проверок Федеральной антимонопольной службы, нескольких подразделений МВД, Росстандарта и Росавтодора, а также подведомственных им организаций, обнаружила многочисленные факты сокрытия сотрудниками сведений о доходах.

"Выявлены многочисленные нарушения, связанные с представлением недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", - заявил генпрокурор Юрий Чайка в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что чаще всего служащие скрывали данные о недвижимости и транспортных средствах, находящихся в собственности у них или их супругов.

"Например, по итогам такой проверки, проведенной в Росавтодоре, шесть его работников были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства", - сказал Чайка.

По его словам, за девять месяцев 2018 года в результате прокурорских проверок установлены 188 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции, выявлены 25 тыс. преступлений этой направленности, возбуждено 2,5 тыс. уголовных дел по фактам коррупции.

По требованию прокуроров 47,8 тыс. должностных лиц наказаны в дисциплинарном порядке. Кроме того, в суды направлены почти 4 тыс. исковых заявлений на сумму, превышающую 4 млрд руб., заключил генпрокурор.