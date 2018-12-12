Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий право граждан на свободную и бесплатную любительскую рыбалку в России при учете определенных правил.

В частности, предусмотрено, что должна соблюдаться суточная норма вылова водных биоресурсов определенного вида. Нельзя рыбачить, используя взрывчатые и химические вещества, а также электроток.

Запрет вводится на применение сетных орудий вылова, при этом они разрешаются на водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Ограничения для любительского рыболовства вводятся на участках, отданных государством под товарную аквакультуру, и в особо охраняемых природных территориях, в национальных парках.

Урегулированы и правила подводного лова.

Согласно закону, действующие сейчас договоры о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства, остаются в силе до 31 декабря 2020 г. Исключение составляют договоры, касающиеся Байкальского, Дальневосточного, Северного и Восточно-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов в отношении ценных видов водных биоресурсов; они сохраняют свое действие на весь срок, на который были заключены.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.