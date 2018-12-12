Ветераны войны в 2019 году единовременно получат 44 тысячи рублей

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Единовременная выплата участникам Великой отечественной войны в следующем году составит 44 тысячи рублей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Эта цифра включает в себя только пенсионную и единовременную денежную выплату. В 2019 году этот размер составит 44 тысячи рублей для участников ВОВ", - сказала Голикова на заседании российского организационного комитета "Победа" в среду.

Ранее в ходе заседания президент РФ Владимир Путин предложил ежегодно выплачивать ветеранам войны единовременные выплаты к годовщине Дня Победы. Он напомнил, что ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам.

Президент подчеркнул, что ключевой задачей остается забота о ветеранах. "Все обязательства со стороны государства должны четко и неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке", - добавил Путин.