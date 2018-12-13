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Экономика

В ОЭСР предложили учитывать продолжительность жизни социальных групп при расчете пенсионного возраста

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пенсионные системы должны учитывать различия в продолжительности жизни разных социальных слоев населения, сообщает в четверг "Коммерсант" со ссылкой на анализ пенсионных систем Канады, Чили, Великобритании, Южной Кореи, Мексики и США, который провели эксперты ОЭСР.

По мнению специалистов организации, более поздний выход на пенсию для "богатых" устранит неравенство в соотношении лет на пенсии и продолжительности трудовой деятельности между людьми с низким и высоким доходами. В качестве примера приводится статистика по США, где 1% наиболее богатых мужчин живет на 14,6 года дольше, чем 1% наиболее бедных, для женщин этот показатель равен 10%. В то же время люди с низкими доходами начинают работать раньше людей с высокими доходами.

В ОЭСР также рассчитали стоимость пенсионного года с учетом ожидаемой продолжительности жизни, дохода и возраста начала работы и предложили "справедливый" возраст выхода на пенсию. В результате стоимость одного пенсионного года для мужчин варьируется от 1,7 года работы для наиболее богатых в Южной Корее до 2,8 года для наиболее бедных в США. В соответствии с докладом, эти группы должны выходить на пенсию в 68 и 60 лет соответственно.

Как отмечает советник директора Научно-исследовательского института Минфина Николай Авксентьев, в Российской Федерации существует корреляция между уровнем достатка и продолжительностью жизни. "Увеличение ВРП на одного человека в субъекте РФ на 10% приводит к росту ожидаемой продолжительности жизни в нем на 0,03 года"

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Теги: ОЭСР
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В ОЭСР предложили учитывать продолжительность жизни социальных групп при расчете пенсионного возраста

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