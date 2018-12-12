В России

Росгвардия объяснила, для чего закупит бронемашины "Урал"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Бронемашины "Урал-432009-0020-73", закупаемые Росгвардией, предназначены исключительно для безопасной перевозки сотрудников, они будут направлены на Северный Кавказ. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"В связи с тем, что некоторые средства массовой информации дают разное толкование предназначения и тактико-технических характеристик 15 бронеавтомобилей "Урал-432009-0020-73", закупаемых Федеральной службой войск национальной гвардии, разъясняем, что эти машины предназначены исключительно для перевозки личного состава, защиты военнослужащих и сотрудников от стрелкового оружия и осколков взрывных устройств",- сказал Грибакин.

Информация о закупке 15 бронированных автомобилей "Урал" появилась на портале госзакупок. Из опубликованных материалов следует, что ведомство планирует потратить на закупку более 196 млн рублей. При этом в СМИ появилась информация, что эти автомобили могут быть использованы во время несанкционированных массовых мероприятий.

"Никакие дополнительные специальные средства, кроме бронекапсулы, на этих автомобилях не установлены. Закупаемые машины будут направлены в Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии для выполнения служебно-боевых задач, в том числе и по борьбе с терроризмом", - заявил Грибакин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Росгвардия
В России
Путин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организмПутин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организм
Президент напомнил, что основной документ страны позволяет России проводить независимую внешнюю политикуПодробнее
 В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеВ СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать штрафом или административным арестом за материалы, выражающие неуважение к обществу или властиПодробнее
 В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новостиВ Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости
Максимальный возможный штраф за распространение такой информации - 1 млн рублейПодробнее
 В Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливеВ Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе
Украинский президент в интервью американскому телевидению заявил, что 25 ноября у границ России был "акт агрессии и война"Подробнее
Роскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleРоскомнадзор пригрозил заблокировать Google
Регулятор напоминает, что компания отказывается фильтровать запрещенный контентПодробнее
 Садовые товарищества обяжут завести счета в банкахСадовые товарищества обяжут завести счета в банках
Как отмечает "Коммерсантъ", главными кандидатами на обслуживание СНТ являются Почта-банк и Сбербанк, а также Тинькофф-банкПодробнее
 Пробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствиюПробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствию
Образцы попадут на землю 20 декабряПодробнее
 Путин не исключил, что закон о митингах может быть скорректированПутин не исключил, что закон о митингах может быть скорректирован
Президент ответил на инициативу главы СПЧ, который указал на необходимость изменений в свете недавнего ареста Льва ПономареваПодробнее
 ВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолетаВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне самолета
"Победа" настаивала на том, что неограниченное количество букетов, портфелей и сумок представляет опасность во время полетаПодробнее
 РФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии СШАРФ выразила готовность опубликовать переписку по взлому серверов демпартии США
Переписка может быть обнародована в случае согласия американской стороныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеВ РоссииРоскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleЭкономикаТуроператора, отправлявшего россиян на Хайнань, уличили в подделке электронных авиабилетовВ миреБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйВ РоссииСадовые товарищества обяжут завести счета в банкахВ РоссииВ Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе

Путин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организм

Путин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организмПрезидент напомнил, что основной документ страны позволяет России проводить независимую внешнюю политику Подробнее

Омский ХК "Авангард" продолжит проводить домашние матчи в Балашихе

"Росатом" заявил о планах продать часть пакета в АЭС "Аккую" турецкой компании

Президент Международной федерации хоккея Фазель не войдет в состав руководства КХЛ

Фигуристка Туктамышева попала в больницу с подозрением на пневмонию

Источник в Брюсселе предупредил о продлении санкций ЕС из-за керченского инцидента

Стоимость парковки в центре Москвы почти догнала цены в Лондоне

Стоимость парковки в центре Москвы почти догнала цены в ЛондонеПо оценкам Deutsche Welle, оставить машину в центре российской столицы обойдется дороже, чем в Париже Подробнее

На Ставрополье арестован участник банды Басаева

Футболист "Спартака" Жиго опроверг сведения о своем задержании в "Шереметьево" с элитными часами

В РФ отзовут 7,1 тыс. Audi из-за проблем с насосом охлаждающей жидкости

ДНР за год передала в Страсбург более тысячи материалов по обстрелам гражданских объектов

Все парковочные места в Москве станут бесплатными в новогодние праздники

Роскомнадзор уличил два телеканала Music Box в занижении возрастной маркировки

ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

Росгвардия объяснила, для чего закупит бронемашины "Урал"

"Газпром нефть" купила долю в Континентальной хоккейной лиге

Большинство депутатов-консерваторов поддержали Мэй перед голосованием

Из российского Forbes сделают коммуникационную платформу

Пономарева перевели в некурящую камеру

Причины появления дыры в корабле "Союз" станут известны перед Новым годом

В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете

В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеСенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать штрафом или административным арестом за материалы, выражающие неуважение к обществу или власти Подробнее

Меркель предложила продлить санкции против России

"ИрАэро" отложила еще на пять часов рейс из китайского Хайкоу в Самару

Смоленское УФАС оштрафовало Burger King за рекламу бургера Huevo Grande

Трамп назвал страсбургский теракт "очень злым"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');