Росгвардия объяснила, для чего закупит бронемашины "Урал"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Бронемашины "Урал-432009-0020-73", закупаемые Росгвардией, предназначены исключительно для безопасной перевозки сотрудников, они будут направлены на Северный Кавказ. Об этом сообщил "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"В связи с тем, что некоторые средства массовой информации дают разное толкование предназначения и тактико-технических характеристик 15 бронеавтомобилей "Урал-432009-0020-73", закупаемых Федеральной службой войск национальной гвардии, разъясняем, что эти машины предназначены исключительно для перевозки личного состава, защиты военнослужащих и сотрудников от стрелкового оружия и осколков взрывных устройств",- сказал Грибакин.

Информация о закупке 15 бронированных автомобилей "Урал" появилась на портале госзакупок. Из опубликованных материалов следует, что ведомство планирует потратить на закупку более 196 млн рублей. При этом в СМИ появилась информация, что эти автомобили могут быть использованы во время несанкционированных массовых мероприятий.

"Никакие дополнительные специальные средства, кроме бронекапсулы, на этих автомобилях не установлены. Закупаемые машины будут направлены в Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии для выполнения служебно-боевых задач, в том числе и по борьбе с терроризмом", - заявил Грибакин.