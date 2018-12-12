В отделе внешних церковных связей РПЦ не получали письмо от главы "русского экзархата"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата заявили, что не получали письмо главы упраздненного Константинополем "русского экзархата" в Западной Европе, которое появилось в среду в интернете.

"Такого письма, которое опубликовано порталом Кредо.ру, в ОВЦС не поступало. Сотрудник ОВЦС, на которого ссылаются в публикации, вымышленное лицо", - заявил "Интерфаксу" замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Он выразил сожаление, что и некоторые другие информационные ресурсы "с доверием отнеслись к этой провокации".

Ранее в среду сообщалось о письме архиепископа Хариупольского Иоанна - управляющего Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, или "русского экзархата", упраздненного Константинополем в конце ноября, - в котором он якобы обратился к патриарху Кириллу с просьбой принять экзархат в юрисдикцию Московского патриархата.

О решении Константинополя распустить Западноевропейский экзархат приходов русской традиции стало известно 28 ноября. В тот же день Балашов заявил "Интерфаксу", что ранее экзархату русских приходов Западной Европы уже предлагалось перейти в юрисдикцию РПЦ. "15 лет назад, весной 2003 года, покойный патриарх Алексий II обращался ко всем архиереям и православным приходам русской традиции в Западной Европе с предложением объединиться в составе самоуправляемого митрополичьего округа Русской церкви. Возможно, настает время заново осмыслить этот не всеми тогда услышанный призыв", - сказал тогда Балашов.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. До этого момента западноевропейскими русскими церквями управлял архиепископ Евлогий (Георгиевский), однако в 1930 году РПЦ отстранила его от должности. Тем не менее, большинство приходов сохранили лояльность Евлогию, который обратился к патриарху Константинопольскому и получил от него титул патриаршего экзарха.

В 1944 году Евлогий предпринял попытку вернуться в юрисдикцию Московской патриархии, и с тех пор статус архиепископии оставался неопределенным.

В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и 2 монастыря; основная масса его прихожан сосредоточена во Франции.