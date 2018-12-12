Глава упраздненной Константинополем русской архиепископии попросил принять ее в РПЦ

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Управляющий Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, или "русского экзархата", упраздненного Константинополем в конце ноября, обратился к патриарху Кириллу с просьбой принять экзархат в юрисдикцию Московского патриархата.

"Моя главная пастырская забота - сохранить единство, целостность и специфику этой архиепископии, которая сыграла важную роль в сохранении (...) духовной традиции Русской церкви в сложный исторический период в Западной Европе. Мы планируем просить вас о каноническом признании вышеупомянутой архиепископии, которое позволило бы обеспечить непрерывность наследования и миссии", - говорится в письме архиепископа Хариупольского Иоанна патриарху Кириллу, поступившем в "Интерфакс".

Кроме того, как следует из письма патриарху Кириллу, архиепископ Иоанн 30 ноября встретился с главой синодального Отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом, с которым также обсудил сложившуюся ситуацию, после чего и направил письмо предстоятелю РПЦ.

По мнению главы теперь уже упраздненного "русского экзархата", возвращение в РПЦ позволило бы многим "вступить на путь примирения после стольких лет взаимного недоверия".

При этом архиепископ Иоанн напоминает, что уставы "русского экзархата" прямо ссылаются на определения московского Поместного Собора 1917-1918 годов. "Это то наследие, которое мы хотели бы сберечь, потому что оно позволило сохранить открытость церковной жизни, которая включает участие мирян в жизни общин", - говорится в письме.

Говоря о будущем архиепископии, автор отмечает важность уважения "собственного исторического пути" русского экзархата и сохранение его целостности "во вселенской миссии Православной церкви".

О решении Константинополя распустить Западноевропейский экзархат приходов русской традиции стало известно 28 ноября.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года. До этого момента западноевропейскими русскими церквями управлял архиепископ Евлогий (Георгиевский), однако в 1930 году РПЦ отстранила его от должности. Тем не менее, большинство приходов сохранили лояльность Евлогию, который обратился к патриарху Константинопольскому и получил от него титул патриаршего экзарха.

В 1944 году Евлогий предпринял попытку вернуться в юрисдикцию Московской патриархии, и с тех пор статус архиепископии оставался неопределенным.

В 1999 году патриарх Варфоломей подтвердил, что архиепископия пребывает под властью Константинополя.

Экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей и 2 монастыря; основная масса его прихожан сосредоточена во Франции.