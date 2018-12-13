Электроснабжение Южной Осетии восстановлено

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ремонтники устранили аварию на ЛЭП, из-за которой в Южную Осетию не поступало электричество, подача света в республику возобновлена, сообщили "Интерфаксу" ночью в РГУП "Энергоресурс".

"В республику в полном объеме восстановлена подача света. Энергетики с 14:00 были задействованы в работах по ликвидации аварии на ЛЭП. Плохие погодные условия затрудняли работы, но аварию удалось устранить", - сказал собеседник агентства.

Южная Осетия в среду днем осталась без света из-за аварии на ЛЭП. В горах Осетии сильный снегопад. Из-за непогоды в среду также закрылся Транскам.

Электроэнергия поступает в Южную Осетию из России по 110 КВт линии электропередач "Зарамаг-Северный портал-Дзау".