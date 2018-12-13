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Южная Осетия вновь осталась без электричества

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Отключение кабельной высоковольтной линии "Северный Портал - Джава" произошло в четверг утром, сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"Межгосударственная работающая в тупиковом режиме кабельная высоковольтная линия 110 кВ "Северный Портал - Джава" отключилась действием защиты 13 декабря в 09:09 мск с неуспешным автоматическим повторным включением. В результате отключения была обесточена подстанция 110 кВ "Джава" (Республика Южная Осетия)", - говорится сообщении.

Отмечается, что без электричества остались более 53 тыс. жителей Южной Осетии.

В среду днем в регионе также произошло массовое отключение электричества из-за аварии на ЛЭП, которую спровоцировал снегопад в горных районах республики. Позже ремонтники устранили аварию.

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Теги: Южная Осетия

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