СКР изменил обвинение бывшему топ-менеджеру РКК "Энергия" Белобородову

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России изменил обвинение бывшему заместителю гендиректора РКК "Энергия" Алексею Белобородову, сообщает в четверг "Коммерсант".

Следствие переквалифицировало действия Белобородова, потребовавшего от подрядчика откат в размере 31,5 млн рублей, с особо крупного мошенничества на коммерческий подкуп. В результате подследственному грозит не только лишение свободы до 12 лет, но и штраф до 1,5 млрд рублей. Об этом стало известно на заседании Бабушкинского суда города Москвы, который рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста фигуранта дела.

19 августа в Следственном комитете сообщали о задержании Белобородова и двух его подчиненных по подозрению в покушении на мошенничество.

По месту жительства Белобородова при обыске изъяты меченые денежные купюры на сумму около полумиллиона рублей, которые ранее были переданы его подчиненному в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления "П" ФСБ России.

Из материалов, оглашенных в суде, следует, что сумма денежных средств, которую планировал похитить фигурант, составляет порядка 31,5 млн рублей.

Следствие считает, что у бывшего заместителя генерального директора РКК "Энергия" имеются соучастники, которые пока не установлены.